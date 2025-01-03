Edirne'de durdurulan yolcu otobüsündeki şüphelinin üst aramasında, tarihi eser olduğu değerlendirilen 177 adet sikke ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonrası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Şüpheli yolcu belirlenip, üst araması yapıldı. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen gümüş, bronz ve bakır 177 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Tarihi Eser Kaçakçılığı - Son Dakika
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