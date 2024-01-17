 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Tehlikeli Madde Temini İçerikli 23 İnternet Sitesi Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Tehlikeli Madde Temini İçerikli 23 İnternet Sitesi Kapatıldı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu temini gibi içeriklere sahip olan 23 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatıldı. Jandarma ekipleri, siber suçlarla mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Edirne\'de Tehlikeli Madde Temini İçerikli 23 İnternet Sitesi Kapatıldı
17.01.2024 - 18:05,  Güncelleme: 18:07
Abone Ol

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tehlikeli madde temini içerikli 23 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi için tehlikeli madde temini içerikli internet sitelerini erişime engelleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama (Phishing) ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 23 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatılması sağlandı. Jandarma ekiplerinin siber suçlarla mücadelesinin devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Edirne, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Tehlikeli Madde Temini İçerikli 23 İnternet Sitesi Kapatıldı - Son Dakika


18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Son Dakika
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:47 Hatay'daki Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 19:30:13. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Tehlikeli Madde Temini İçerikli 23 İnternet Sitesi Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement