Edirne'de Tır Yangını: Kauçuk Yüklü Araç Kül Oldu - Son Dakika
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Edirne'de Tır Yangını: Kauçuk Yüklü Araç Kül Oldu

Edirne'de park halindeyken alev alan tır, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ama kullanılamaz hale geldi.

18.11.2024 19:34
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Yangında alev topuna dönen tır kullanılamaz hale geldi

EDİRNE - Edirne'de park halindeyken alev alan kauçuk yüklü tır, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Geceyi alevlerin aydınlattığı yangın, gün boyu aralıklarla devam etti.

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa ülkelerine çıkış yapmak için tır parkında sıra bekleyen yabancı uyruklu sürücüye ait Slovakya plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tır şoförlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saatlerce süren çalışmalar neticesinde söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Gündüz yeniden alev aldı

Tırın dorsesinde bulunan kauçuk zemin kaplama malzemeleri gün içinde yeniden alev aldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, suyla müdahalenin yanı sıra köpük sıkarak da alevleri söndürme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Tır Yangını: Kauçuk Yüklü Araç Kül Oldu - Son Dakika

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