Edirne'de Traktör Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de tekeri kopan traktör yan yattı: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de seyir halindeyken traktörün tekerinin kopması sonucu

meydana gelen kazada yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şeref Alak idaresindeki 22 AZ 442 plakalı traktör, Edirne Havsa karayolu üzerinde seyir halindeyken sağ ön tekeri yerinden koptu. Tekerin kopması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Alak, traktörün yan devrilmesi sonucu yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralı sürücüye olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.