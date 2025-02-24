Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu

Pazarkule Sınır Kapısı'nda 34,5 kg uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

24.02.2025 11:11
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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Pazarkule Sınır Kapısı'nda düzenledikleri başarılı bir operasyonla milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yunanistan'a açılan Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilin altındaki 5 adet LPG tankından şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri, araç altı görüntüleme sistemini kullanarak detaylı bir inceleme yaptı. Araç sürücüsünün güvenlik kameralarıyla izlenmesi sırasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine otomobil X-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan taramada, dört LPG tankında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Dedektör köpek Ares'in de tepki vermesi üzerine LPG tankları yerinden sökülerek detaylı incelemeye alındı. Balyozla açılan tüplerin içinden 80 paket halinde toplam 34,502 kilogram uyuşturucu madde çıkarıldı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya ve kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu.

Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, edirne, Hukuk, Lpg, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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