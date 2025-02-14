Edirne'de Yangın: 3 Gecekondu Kül Oldu - Son Dakika
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Edirne'de Yangın: 3 Gecekondu Kül Oldu

Edirne\'de Yangın: 3 Gecekondu Kül Oldu

Edirne'de çıkan yangında 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi. Gözyaşlarına boğulan aileler yardım bekliyor.

14.02.2025 09:04
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Edirne'de çıkan yangında alevlerin sardığı 3 gecekondu kullanılamaz hale gelirken, evi küle dönen ve gözyaşlarına boğulan 2 çocuk annesi görenlerin yüreğini dağladı.

Edirne'nin Menzilahır Mahallesi Yeni Eğri Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aynı bahçedeki iki gecekonduya daha sıçradı. Yangını fark eden gecekondu sakinleri, can havliyle kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan gecekondular itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın da ölen yada yaralanan olmazken, üç gecekondu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, evi yanan ve eşi ile birlikte 'çek çek' olarak tabir edilen karton toplama arabası ile ailesinin geçimini sağlayan 41 yaşındaki Yeliz Damar, gözyaşları içinde küle dönen evini izledi.

Evleri yanan vatandaşlar soğuk kış gününde dışarda kaldıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini belirtti. Evi yandığı için gözyaşlarına boğulan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Yeliz Damar, evin nasıl yandığını anlayamadıklarını ve uyudukları esnada kendilerini son anda dışarıya attıklarını ifade ederek, mağdur olduklarını belirtti.

Yangına uyguda yakalandılar

45 yaşındaki gecekondu sahibi olan ve geçimini 'çek çek' olarak tabir edilen karton toplayıcısı Ferdi Damar, uyuduğu esnada yangına yakalandığını ve kardeşi tarafından uyandırılarak, daha sonra çocuklarını kurtardığını ifade etti.

"Kendimizi zor kurtardık"

Yangının evine sıçradığını belirten vatandaşlardan Ferit Damar, yangını ilk gördüğünde herkesi uyandırdığını ve kendilerini son anda kurtarabildiklerini söyledi.

Derya Pazarcı, evleri tamamen yandığı için soğuk kış gününde perişan olduklarını vurguladı.

Vatandaşlardan Fedai Damar ise bir anda yangının çıktığını belirterek, müdahale edemediklerini ve yetkililerden yardım beklediklerini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Yangın: 3 Gecekondu Kül Oldu - Son Dakika

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