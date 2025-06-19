Yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
EDİRNE - Edirne'de bir apartmanda çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edirne merkez Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın merdiven boşluğundaki çöpler yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle apartmanda yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki kişi itfaiye ekibi tarafından tahliye edildi.
Yangın dairelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Yangında İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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