Edirne'de Yük Treninde Yangın - Son Dakika
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Edirne'de Yük Treninde Yangın

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Edirne'de yük treninin makine kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralanan yok.

07.04.2025 20:26
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Edirne'de yük treninde yangın

EDİRNE - Edirne'de yük treninde çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'nin Kapıkule istasyonundan aldığı yükleri Abalar istasyonuna taşıyan yük trenin makine kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden makinist yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine trenden inen makinist itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlerin vagonlara sıçramadan söndürülmesiyle birlikte görevliler derin nefes aldı.

Trenin makine kısmında hasar meydana gelirken, yaralanan olmaması tek teselli oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Yük Treninde Yangın - Son Dakika

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