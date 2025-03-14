Edirne\'deki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çiftlik evine sıçramadan söndürüldü.

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yolu üzerinde bulunan bir çiftlik evinin bahçe kısmında ve yol kenarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, çiftlik evine ve bahçede bulunan bir otomobil ile samanlıklara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaptı. - EDİRNE