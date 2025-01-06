Eğirdir Gölü\'nde Belgesiz Avcılara Ceza

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Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, Eğirdir Gölü'nde yapılan denetimlerde, belgesiz avlandığı tespit edilen 3 kişiye ceza kesildi. Bir avcının avladığı 2 suna ördeğine el konularak, şahsa ayrıca 8 bin lira tazminat bedeli uygulandı.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Eğirdir Gölü Genel Avlağı'nda gerçekleştirdikleri denetimler sırasında yedi avcıyı kontrol etti. Denetimlerde, üç kişinin belgesiz avlandığı tespit edilerek haklarında av kabahat suç tutanağı düzenlendi. Ayrıca, bir avcının avlamış olduğu iki suna ördeğine el konuldu. Bu kişilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, avlanan iki suna ördeği için 8 bin lira tazminat bedeli tahsil edileceği bildirildi.

Yetkililer, doğal yaşamın korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - ISPARTA