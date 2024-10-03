Ehliyetsiz Drift Yapan Sürücüye 40 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz Drift Yapan Sürücüye 40 Bin TL Ceza

Ehliyetsiz Drift Yapan Sürücüye 40 Bin TL Ceza

Afyonkarahisar'da drift atan ehliyetsiz sürücüye jandarma 40 bin TL ceza kesip aracı trafikten men etti.

03.10.2024 10:32
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Afyonkarahisar'da Fıat Tofaş marka otomobil ile drift atan ehliyetsiz sürücüyü güvenlik kameralarından tespit eden jandarma ekipleri şahsa aracın yarısı tutarında yaklaşık 40 bin TL para cezası kesti.

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bir aracın drift attığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak drift atan aracın plakasını tespit etti. Ekipler ardından yaptıkları incelemede araç sürücüsünün O.U., isimli şahıs olduğunu belirledi. Şahsa drift yapmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, emniyet kemeri kullanmamak suçlarından yaklaşık 40 bin TL para cezası kesildi. Jandarma ekipleri ayrıca otomobili 60 gün süre ile trafikten men ederek, aracı otoparka çektirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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