Ehliyetsiz Sürücü Kadını Ezdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ehliyetsiz Sürücü Kadını Ezdi

Tuzla'da 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, bankta oturan kadına çarparak ağır yaraladı.

25.02.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi: Feci kaza kamerada

Yaşadığı dehşeti böyle anlattı: "Kaçma şansım olmadı, kendimi arabanın altında buldum"

İSTANBUL - Tuzla'da 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, iş yerinin önünde oturan kadına çarptı. Arabanın altında kalan talihsiz kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Belinde kırıklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını, "Gürültü duydum, ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı." sözleriyle anlattı.

Kaza, 11 Şubat 2025 tarihinde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıktan bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. O esnada iş yerinin önünde bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarpan araç, kadını altına aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşlar sonucunda arabanın altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kaçma şansım bile olmadı"

Kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum. Ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı. Gözümü açtığımda üzerimde bir baskı hissediyordum, insanlar bağırıyordu ama ben çoğunu hatırlamıyorum. Kurtarma ekipleri geldiğinde sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba oturmuştu üstüme, boynum tekerleğin altındaydı. Vinç ve kepçe geldi. Beni oradan çıkarmaları 1 buçuk saati buldu" dedi.

"Sırtımda kırık, kafamda şişlikler var"

Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Kaydan, sağlık durumuyla ilgili, "Sağ bacağımda ciddi ezilmeler var, güç kaybı yaşıyorum. Sırtımda kırık ve kalçamda morluklar var. Kafamın arkasında ise darbeden kaynaklı şişlikler oluştu. Bununla alakalı filmler çekildi, net sonuçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Tuzla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücü Kadını Ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:06 CHP’li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf
13:19 Osimhen’den Okan Buruk’u zora sokacak Vincic sözleri Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
13:01 Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
11:46 Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
19:35 Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi
19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun’da otomobil fabrikası açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
19:00 ’Necla Teyze’nin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeni belli oldu 'Necla Teyze'nin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeni belli oldu
18:59 Trump, Elon Musk’un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
18:55 Barış Alper’den Mert Hakan’ı çileden çıkartacak paylaşım Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım
18:18 Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde’den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 14:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücü Kadını Ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.