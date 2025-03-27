Ehliyetsiz Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ehliyetsiz Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Geniş Video İzle

Bursa'da ehliyetsiz sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durdu. Bir yolcu yaralandı.

27.03.2025 04:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 araca çarparak durdu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Ufuk Ş. idaresindeki 16 KOF 60 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hükümet konağı girişinde park halindeki 06 AC 4691, 16 AUZ 481 ile Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfına ait 16 PM 444 ve 06 CTK 667 plakalı araçlara çarparak durdu. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Özkan T. yaralandı. Yaralı yolcu ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından araçtaki diğer yolcular, çevrede izleyen vatandaşlara saldırdı. Polis ekipleri, saldırganlara müdahale ederek olayı yatıştırdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Politika, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de ’’paçavra’’ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de ''paçavra'' gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de ’’paçavra’’ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de ''paçavra'' gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 05:29:07. #7.13#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement