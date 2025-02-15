Ekip aracı kullanan kadın polis memuru, suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ekip aracı kullanan kadın polis memuru, suçlulara göz açtırmıyor

Geniş Video İzle

Ekip aracı kullanan kadın polis memuru, suçlulara göz açtırmıyor Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde iki yıldır görevli olan bir kadın polis memuru ekip aracı kullanarak gelen ihbarlara gidiyor.

15.02.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekip aracı kullanan kadın polis memuru, suçlulara göz açtırmıyor

SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde iki yıldır görevli olan bir kadın polis memuru ekip aracı kullanarak gelen ihbarlara gidiyor. İşinin gerektirdiği her alanda bulunmaktan son derece gururlu olduğunu belirten kadın polis memuru, görevini severek yaptığını söyledi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Denizevleri Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Polis Memuru Tuğba Aksungur, ihbarlara giderken ekip aracını kendi sürüyor. Olaylara hızla intikal eden kadın polis memuru, suçlulara göz açtırmıyor. Kadın polis memuru, genellikle erkeklerin tercih ettiği polis ekip araçlarını kendi kullanarak, suçlulara karşı hızlı ve etkili bir şekilde mücadele ediyor. İhbarlara giderken, kadın bir sürücünün nadir olması nedeniyle vatandaşlar Aksungur'a hayranlıkla bakıyor. Kendisine yönelen bu gurur dolu bakışları gördüğünü ve işini severek yaptığını söyleyen Aksungur, mesleğinin her alanında bulunmaktan büyük gurur duyduğunu ve aracı kullanırken mutlu olduğunu belirtti.

"Biz kadınlar olarak her yerdeyiz"

36 yaşındaki Polis Memuru Tuğba Aksungur, "Meslek hayatımın 8. yılı içerisindeyim. İlk görev yerim Diyarbakır'dı. Diyarbakır'da çevik kuvvet, valilik özel kalem sekretarya ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı bayan devriye ekibinde görev aldım. Ardından Samsun'a atandım. 2 yılı aşkındır Samsun'da görev yapmaktayım. İşimi severek yapıyorum. Bu üniformayı üzerime giydiğim her gün sanki ilk gün işe başlamış gibi o gururla, heyecanla mesaime gidiyorum. Konfüçyüs'ün şöyle bir sözü var: 'Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız.' Ben de işimi severek yapanlardanım. İşimizi severek yapmamızda, çalışma arkadaşlarımızla uyumumuz ve amirlerimizin bize göstermiş olduğu özverinin de büyük bir etkisi var" dedi.

"Hemcinslerim bana gururla bakıyor"

Ekip otosunu severek kullandığını ifade eden Aksungur, "Ekip otosuna kullanmam, Diyarbakır'da kadın devriye ekibinde çalışmamdan geliyor. Diyarbakır'da KADES konularına, kadınları ilgilendiren herhangi anonslara gidiyorduk. Daha sonra buraya geldiğim zaman mahkeme talimat evrakları konusu gereği adrese çıkmamız ya da bir şahsı araştırmamız gerektiği zaman ekiple dışarıya çıkıyordum. Ekiple dışarıya çıktığımda vatandaşlarımızın, halkımızın, beni gördüğü zamanki tepkisi, dönüp tekrar bakmaları beni mutlu etti. Vatandaşlarımız, erkeklerin olduğu bir alanda kadınları gördükleri zaman aslında bununla gururlanıyorlar ve mutlu oluyorlar. Ben ekip aracı kullanırken çocukların, hemcinslerimin bana gururla baktıklarını görüyorum, hissediyorum. Aracı kullanırken de mutlu oluyorum. İşimin gerektirdiği her alanda bulunmaktan son derece gururluyum. Biz kadınlar olarak her yerdeyiz. Kadınların gücünü göstermek adına her yerde de görev alıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün şu sözüyle noktalamak istiyorum: 'Ey Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde göklere çıkmaya layıksın' " diye konuştu.

Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekip aracı kullanan kadın polis memuru, suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
08:09 Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:53 Trump’ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor Trump'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor
10:53 Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi
10:51 Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga’ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:47 Türkiye’de herkes o evlerden aldı Talep patlaması var Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var
10:41 İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 09:53:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ekip aracı kullanan kadın polis memuru, suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.