İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
İSTANBUL - Katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ekrem İmamoğlu Hakkında Tehdit Soruşturması - Son Dakika
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