Ekrem İmamoğlu Hakkında Yargı Süreci Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ekrem İmamoğlu Hakkında Yargı Süreci Başlıyor

Ekrem İmamoğlu Hakkında Yargı Süreci Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik tehdit içeren sözleri nedeniyle yargılanmaya başlanacak. İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

11.04.2025 08:59  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılanmaya başlanacak.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına başlanacak. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülecek duruşma saat 10.00'da başlayacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 'mağdur', Ekrem İmamoğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, mağdur Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği, bu kapsamda terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği anlatıldı. İddianamede İmamoğlu'nun, hakkında adli işlem başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmasının silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği kaydedildi. İddianamede İmamoğlu'nun "Bak, bak başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de..." sözleriyle Gürlek'i küçük düşürmeye çalıştığı, sözlerin küçültücü ifade niteliğinde olduğu, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı aktarıldı. İmamoğlu'nun mahkemeler nezdindeki kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, görevli tek bilirkişiymiş gibi lanse ederek, gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği, görevinin getirdiği konumu ve nüfusunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı ifade edildi. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da istendi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Akın Gürlek, Başsavcı, istanbul, Politika, 3-sayfa, Sözler, Gürlek, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu Hakkında Yargı Süreci Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye iki ülkede daha petrol arayacak Türkiye iki ülkede daha petrol arayacak
Dünyanın tüm sorunlarına Antalya’da çözüm aranacak Dünyanın tüm sorunlarına Antalya'da çözüm aranacak
Hırsızlar baltayı taşa vurdu Genç kız hiç düşünmeden kamyonetin kasasına atladı Hırsızlar baltayı taşa vurdu! Genç kız hiç düşünmeden kamyonetin kasasına atladı
SEC’ten Ethereum ETF opsiyonlarına onay SEC'ten Ethereum ETF opsiyonlarına onay
’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
Sihirli Annem’in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı Sihirli Annem'in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu! Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı
AK Parti ’Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili tarih verdi: Bir adım görmeyi ümit ediyoruz AK Parti 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili tarih verdi: Bir adım görmeyi ümit ediyoruz
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik
Afra Saraçoğlu’nun kazancı dudak uçuklattı Afra Saraçoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı!
Trump’ın kararı Fransa’yı kötü etkiledi Yüzde 0,7’ye indi Trump'ın kararı Fransa'yı kötü etkiledi! Yüzde 0,7'ye indi

08:40 Trafik kanunu değişiyor O ehliyetler iptal edilecek Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
08:21 Başkent karlar altında Başkent karlar altında
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
07:42 Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
06:59 İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
14:04 Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı
13:58 Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti
13:56 Sosyal medya fenomenleri 16 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri paylaştı Sosyal medya fenomenleri 16 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri paylaştı
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:48 Dünyaca ünlü rock Yıldızının eşi, polis tarafından vuruldu Dünyaca ünlü rock Yıldızının eşi, polis tarafından vuruldu
13:39 Kapış kapış gidiyor Süper Lig ekibinden bir bardak çay fiyatına bilet Kapış kapış gidiyor! Süper Lig ekibinden bir bardak çay fiyatına bilet
13:20 ABD Başkanı Donald Trump’tan gözdağı: Kimsenin bilmediği silahlarımız var ABD Başkanı Donald Trump'tan gözdağı: Kimsenin bilmediği silahlarımız var
13:16 Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 09:53:03. #7.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Hakkında Yargı Süreci Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement