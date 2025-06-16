Ekrem İmamoğlu'nun Başsavcıyı Tehdit İddiasıyla Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Başsavcıyı Tehdit İddiasıyla Yargılanmasına Devam Edildi

16.06.2025 13:52
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savunma yapmaya başladı. İddianamede İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Başsavcı ile ailesini tehdit ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam ediliyor

Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor

İSTANBUL - Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla görülen davanın 2'inci celsesi başladı. İmamoğlu savunma yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine 2'inci celsesinin görülmesine başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Partililer duruşma salonunda yoğunluk oluşturdu

Duruşma başlamadan önce aralarında milletvekillerinin de olduğu kalabalık grup salona girmek istediği sırada duruşma salonunda yoğunluk oluşturdu. Duruma salonda bulunan jandarma, geçişleri kontrol altına aldı.

İmamoğlu savunma yapıyor

Heyet ve başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun salona geldi. İmamoğlu savunmasına başladı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 'mağdur', Ekrem İmamoğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, mağdur Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği, bu kapsamda terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği anlatıldı. İddianamede İmamoğlu'nun, hakkında adli işlem başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmasının silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği kaydedildi.

Düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı belirtildi

İddianamede, İmamoğlu'nun "Bak, bak Başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de..." şeklinde söylediği sözle Gürlek'i küçük düşürmeye çalıştığı, sözlerin küçültücü ifade niteliğinde olduğu, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı aktarıldı.

Görevinin getirdiği konumunu kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı kaydedildi

İmamoğlu'nun mahkemeler nezdindeki kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, görevli tek bilirkişi imiş gibi lanse ederek, gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği, görevinin getirdiği konumu ve nüfusunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı ifade edildi.

7 yıl 4 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Memuriyet hizmetlerinden yoksun bırakılma talebi

Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edildi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek, Başsavcı, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Gürlek, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun Başsavcıyı Tehdit İddiasıyla Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika

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