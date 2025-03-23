Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talepli 'terör' soruşturmasının detayları sevk yazısında ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talep edilen 'terör' soruşturmasının detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında İmamoğlu'nun, belediye başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında terör örgütünün 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak ettiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 91 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri ile 22 Mart tarihinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

İmamoğlu'na 2 soruşturmadan da tutuklama talebi

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan 'terör' soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ise 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek', 'rüşvet almak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Röportajda itiraf edildiği belirtildi

Öte yandan tutuklama talepli terör soruşturmasının detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan sevk yazısında, CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın terör örgütüne müzahir bir yayın organında verdiği röportaj anlatıldı. Kaya'nın röportajda, "Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM, HDK ittifak yaparak İstanbul'da çok açık bir şekilde açık ara seçimleri kazandı, şimdi İstanbul'u kaybetmek Türkiye'yi kaybetmek anlamına geldiği için 'kent uzlaşısı' olmasaydı biz İstanbul'u kazanabilirdik varsayımı üzerinden hareket ediyor, kent uzlaşısı İstanbul'da yeniden seçimleri kazandı" gibi sözler söylediği, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul yerel seçimleri öncesi ittifak yaptığı tespit edilerek röportajda da itiraf edildiği aktarıldı.

Yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları aktarıldı

Sevk yazısında, Halkların Demokratik Kongresi'nin TBMM'ye alternatif bir meclis olarak kurulduğu, 'kent uzlaşısı' yoluyla terör örgütüyle yapılan anlaşma gereği belirlenen İstanbul'daki belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının incelendiği ve terör örgütü irtibatları bulunduğu kaydedildi. Yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları, bu şahısların terör örgütü irtibatlarının adli olarak delillendirilmesi çalışmasında Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10'unun HDK verilerinde geçtiği ve HDK mensubu olduklarının tespitinin bulunduğu aktarıldı.

Kızını örgüte teslim ettiği ve Kandil bölgesinde diğer örgüt mensupları ile beraber fotoğraf çekildiğine dair tespitler yer aldı

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan Sancaktepe belediye meclis üyesi sanık Elif Gül'ün durumunun konunun vahametinin anlaşılması açısından dikkat çekici olduğu aktarılan yazıda, şahsın terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren kızını örgüte teslim ettiği ve Kandil bölgesinde diğer örgüt mensupları ile beraber fotoğraf çekildiğine dair tespitler olduğu kaydedildi.

Yazıda, "Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün uzantısı olan HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri, KCK eş başkanları ve yürütüme konseyi üyesi olan üst düzey örgüt mensuplarının talimatları ile "demokratik özerklik" planını hayata geçirmek maksadıyla ilimiz ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri ve bu şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmalarının sağlandığı anlaşılmakla, terör örgütünün metropol illerde etkinliğini artırma amacını haiz 'kent uzlaşısı' faaliyetinin hayata geçmesi adına iştirakleri tespit edilecek diğer tüm şahısların deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam edecektir" denildi.

Sözde Kürdistan haritası olarak değerlendirilen bir harita tespiti

Sevk yazısında, Azad Barış ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Murat Ongun'un 'kent uzlaşısı' örgütsel faaliyetine iştirak ederek 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçunu işledikleri, Barış'ın hakkında PKK/KCK kaydı bulunan 312 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi'nden ele geçirilen materyallerde ise Türkiye Cumhuriyeti topraklarını da içerisine alan sözde Kürdistan haritası olarak değerlendirilen bir harita ile 'AKP ve MHP'nin 2021 Sonrası olası Kürdistan, Ortadoğu Politikaları' ve 'Azad Barış: Seçmenlerimizi demokrasinin adayı olan İmamoğlu'na oy vermeye çağırıyoruz' başlıklı dokümanların fotoğraflarına değinildi.

Kendisinin belediye başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında terör örgütünün 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak ettiği kaydedildi

İmamoğlu'nun 1 Ocak 2018 ile 26 Şubat 2025 tarihleri arasında terör suçlarından adli kaydı olan 138, Şahan'ın 1 Ocak 2018 ile 4 Mart 2025 arasında 90, aynı tarih aralığında Polat'ın 116 ve Çalışkan'ın ise 38 kişiyle iletişimin olduğunun kaydedildiği yazıda, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi, kendisinden habersiz belirlenemeyeceği olgusu da nazara alındığında, kendisinin belediye başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan 'kent uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek, bir kısım terör örgütü mensuplarının belediyelerde etkili yerlerde görev alması, diğer bir kısım terör örgütü mensubunun veya öldürülen örgüt mensubu yakınlarının sözde değer ailesi tabir edilen yakınlarının kamu görevinde yer almasını sağlamak suretiyle Yargıtay kararlarında da ifade edilen her ne surette olursa olsun örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.