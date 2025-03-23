Ekrem İmamoğlu ve 22 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu ve 22 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüpheli, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklandı. 10 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.03.2025 10:21
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken; 10 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri ile Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılığa ifade veren aralarında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da bulunduğu şüpheliler, ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlikteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi. Şüphelilerden Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" suçlamasından tutuklandığı, diğer şüphelilere yönelik sorgu işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu ve 22 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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