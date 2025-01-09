Elazığ\'da 2,5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 milyon 564 bin makaron ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde 2 şüphelinin iş yeri ve deposuna yapılan aramada; 2 milyon 564 bin dal bandrolsüz, mükerrer ve sahte bandrollü olmak üzere çeşitli markalarda boş makaron ele geçirildi. Böylelikle yaklaşık 2 milyon 500 bin Türk lirası vergi kaybının önlendiği bildirildi.

Şüpheliler ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ