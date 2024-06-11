Elazığ'da 23 Zanlı Yakalandı

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 zanlı yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01-10 Haziran tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, silahlı tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması, dolandırıcılık gibi birçok suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 zanlı yakalandı.

Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ELAZIĞ