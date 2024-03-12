Elazığ'da 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ\'da 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ'ın Alpagut köyünde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

12.03.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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Elazığ'da 3 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

Olay, Alpagut köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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