Elazığ'da 70 Adet Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 70 Adet Sikke Ele Geçirildi

Elazığ\'da 70 Adet Sikke Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, altın ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 adet sikke ele geçirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

19.07.2024 13:58
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, altın ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 adet sikke ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, elinde tarihi eser bulunan ve satmak için müşteri arayışında olan 2 şüpheli şahıs hakkında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada şahıslar, altın olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 adet sikke ile birlikte yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 70 Adet Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 70 Adet Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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