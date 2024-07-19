Elazığ\'da 70 Adet Sikke Ele Geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, altın ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 adet sikke ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, elinde tarihi eser bulunan ve satmak için müşteri arayışında olan 2 şüpheli şahıs hakkında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada şahıslar, altın olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 70 adet sikke ile birlikte yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ