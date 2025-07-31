Elazığ\'da Ağaçlık Alanda Yangın

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kovancılar ilçesi Köprüdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ