Elazığ'da Asansör Bakımı Yapan İşçiler, Çatı Katında Erkek Cesedi Buldu - Son Dakika
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Elazığ'da Asansör Bakımı Yapan İşçiler, Çatı Katında Erkek Cesedi Buldu

Elazığ'ın merkezine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binada asansör bakımı yapmak isteyen iki işçi, çatı katında asılı vaziyette bir erkek cesedi buldu. Sağlık ekipleri, 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

17.07.2024 11:04
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Elazığ'da bir binanın asansör bakımını yapmak isteyen iki işçi, binanın çatı katında asılı vaziyette erkek cesedi buldu.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaşkarlı Mahmut Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansörlerin bakımı için binaya gelen işçiler çatı katına çıktı. Karşılarında asılı halde ceset gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden gencin 16 yaşındaki Hulusi Arabacıoğlu olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Arabacıoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Gencin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, İnceleme, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Asansör Bakımı Yapan İşçiler, Çatı Katında Erkek Cesedi Buldu - Son Dakika

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