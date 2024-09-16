Elazığ'da Bisiklet Yayaya Çarptı - Son Dakika
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Elazığ'da Bisiklet Yayaya Çarptı

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya bisiklet çarptı, ikisi de hafif yaralandı.

16.09.2024 23:49
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Elazığ'da ilginç kaza: Bisiklet yayaya çarptı, yola birlikte böyle savruldular

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa, bisiklet çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve yaya hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun kenarında arkadaşıyla sohbet eden bir vatandaş, yolun karşısına geçmek isterken bisiklet çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ve yaya hafif yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Bisiklet Yayaya Çarptı - Son Dakika

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