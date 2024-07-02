Elazığ\'da Eti Krom Yıldırım A.Ş. işçileri eylem başlattı

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Elazığ'da bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında işçiler, çalışma şartlarının düzeltilmesi taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle eylem başlattı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanıdı. Süre içerisinde herhangi bir adımın atılmamasının ardından 300'ü aşkın işçi, eylem kararı aldı. Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını isteyen işçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Konuya ilişkin şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. - ELAZIĞ