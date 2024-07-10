Elazığ'da Eti Krom Yıldırım AŞ İşçileri Eylemde - Son Dakika
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Elazığ'da Eti Krom Yıldırım AŞ İşçileri Eylemde

Elazığ\'da Eti Krom Yıldırım AŞ İşçileri Eylemde

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım AŞ'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını talep ederek eylem başlattı. Belediye Başkanı Zafer Altınışık ise işçilere destek verdi.

10.07.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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Elazığ'da Eti Krom Yıldırım AŞ'ye ait maden ocaklarında, çalışma şartlarının düzeltilmesini isteyen işçilerin başlattığı eylem sürüyor. Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık işçileri ziyaret ederek, "Orada 3 tane adam kazansın diye 3 bin kişiyi mağdur edemem. Ben de size sahip çıkacağım" dedi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım AŞ'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı. 300'ü aşkın işçinin eylemi 10'uncu gününe girdi. Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını isteyen işçiler, isteklerinin yerine getirilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı. İşçileri bugün ziyaret eden Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, "Bunların hakkını vereceksiniz. Halkı burada yalnızlığa itemem. Orada 3 tane adam kazansın diye 3 bin kişiyi mağdur edemem. Ben de size sahip çıkacağım" dedi.

Belediye Başkanı Zafer Altınışık, "Ben sendika başkanı değilim, belediye başkanıyım. Bana Alacakaya halkının verdiği yetkiye dayanarak burada konuşuyorum. Burada Alacakayalı da var Palulu da var. Herkes bu yörenin halkıdır. Ben ayrım yapmıyorum. Bunların hakkını vereceksiniz. Halkı burada yalnızlığa itemem. Orada 3 tane adam kazansın diye 3 bin kişiyi mağdur edemem. Ben de size sahip çıkacağım. Hayatta olduğum sürece hepinize sahip çıkacağım" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Eti Krom Yıldırım AŞ İşçileri Eylemde - Son Dakika

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