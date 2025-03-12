Elazığ\'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki saha dağıtım kutusuna çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, önce kaldırıma çıktı ardından saha dağıtım kutusuna çarparak durabildi. Herhangi birinin yaralanmadığı kazada kutu parçalanırken araçta da maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ
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