Elazığ\'da İntihar Girişimi Engellendi

Elazığ'da evinin balkonuna çıkarak intihar giriminde bulunan kadın, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.K. isimli kadın, tehditler aldığını ifade ederek evinin balkonuna çıkıp atlamak istedi. Olayı fark eden mahalle sakinleri durumu, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun altına şişme yatak açtı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu F.K. ikna edilerek aşağı indirildi.

Sağlık durumu iyi olan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ELAZIĞ