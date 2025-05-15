Elazığ'da İntihar Girişimi İkna ile Sonuçlandı

Elazığ'da kayalıklara çıkarak atlamak isteyen şahsı ekipler ikna etti

ELAZIĞ - Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrasında ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, gece saatlerinde tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihar girişimde bulunan şahıs, jandarma ve itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası ikna ederek indirdi. Şahıs ifadesinin alınması için Harput Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.