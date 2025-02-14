Elazığ\'da İtfaiye Denetimleri

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Elazığ'da İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde işletmeleri denetleyerek herhangi bir afet durumunda yapmaları gerektiklerini anlattı.

Elazığ'da İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir yandan eğitim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da stratejik plan çerçevesinde şehir merkezinde bulunan Kapalı Çarşı ve Yeraltı Çarşısında bulunan işletmelerin denetimini gerçekleştiriyor. İtfaiye Müdürü Ahmet Fatih Yücel önderliğinde denetimler gerçekleştiren personel, herhangi bir afet veya yangın sonrasında işletmelerin ne yapmaları gerektiğini anlattı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - ELAZIĞ