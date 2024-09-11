Elazığ\'da 1.2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Sigara Operasyonu

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde kaçak sigara ve makaron ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.Y. isimli şahsın işlettiği işyerinde adli arama yapıldı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin T TL olan 33 bin 600 dal bandrolleri kesilmiş dolu sigara, 6 bin dal bandrolleri kesilmiş boş makaron, 23 adet elektronik nargile, 25 adet likit aroma, 2 adet likit esans, 17 adet nargile esansı ile 35 kilo kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ