Elazığ'da kamyon devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da kamyon devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kurtarıldı

Elazığ\'da kamyon devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kurtarıldı

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir beton şantiyesinde meydana gelen kazada, kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

21.05.2024 20:18
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Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza, Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir beton şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü kamyon içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kamyon devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kamyon devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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