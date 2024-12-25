Elazığ\'da Kaza: 1 Yaralı

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Elazığ'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.A. idaresindeki 23 DK 523 plakalı hafif ticari araç, S.U. yönetimindeki 44 ER 984 plakalı otomobil ile çarpıştı. Takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ