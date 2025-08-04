Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Sivrice ilçesi Sürek köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 02 KP 205 plakalı hafif ticari araç ile 06 BRB 697 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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