Elazığ'da Kömür Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

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Elazığ'da virajı alamayan kömür yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Keban-Ağın-Arapgir karayolu Fırat köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arapgir istikametinden Keban istikametine seyir halinde olan M.E. idaresindeki 05 FD 554 plakalı kömür yüklü kamyon, Keban Köprüsü mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, araç sürücüsü M.E., yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ