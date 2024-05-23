3.Sayfa

Elazığ'da korkutan yangın

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sanayi sitesinde atıl halde bulunan lastik ve inşaat malzemeleri alev aldı. Yangın, yanda bulunan pikaba sıçramadan söndürüldü.

Olay Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar Sanayi Sitesinde bulunan atıl haldeki lastik ve inşaat malzemeleri, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yan taraftaki pikaba sıçramadan kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın anı cep telefonu ile kayıt edildi.