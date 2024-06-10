Elazığ'da korkutan yangın - Son Dakika
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Elazığ'da korkutan yangın

Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

10.06.2024 17:35
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Elazığ'da korkutan yangın

ELAZIĞ - Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale edip kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da korkutan yangın - Son Dakika

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