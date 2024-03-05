Elazığ'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler

İstanbul Eyüpsultan'da aşırı hız yaparak 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan 16 yaşındaki Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı. Oğluyla Mısır'da olan Eylem Tok, özür yazısı paylaşıp annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade ederek, "Bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın." dedi. Eylem Tok, yazısında adalete teslim olacaklarını da söyledi.