Markete giren bir grup genç, reyondaki ürünleri yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktı

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Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Elazığ'da bir markete giren 4 genç, reyondaki ürünleri açıp yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktı.

Olay, önceki gün bir zincir markette meydana geldi. Zincir markete giren 4 kişi reyonda bulunan kapalı ürünleri açıp yedi. Paketleri yerinde bırakan şahıslar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.