Elazığ\'da \'Müşteri\' Hırsızlığı

Elazığ'da müşteri gibi girdiği mağazada yeni kıyafetleri giyip eskilerini bırakan şahıs, hiçbir ödeme yapmadan kayıplara karıştı. Aynı yöntemle 12 işletmeyi daha dolandırdığı tespit edilen şahsın, en son girdiği ve yeni kıyafetleri giyip eskileri bıraktığı erkek giyim mağazasından ağzından sigara ile rahat bir şekilde çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir erkek giyim mağazasında yaşanan hırsızlık olayı, hem mağaza sahibini hem de bölge esnafını çileden çıkardı. Kendini müşteri gibi tanıtan bir şahıs, mağazada yeni kıyafetleri giyip eskilerini bırakarak kaçtı. Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasının ikinci şubesinde meydana geldi. İşletme sahibi Ömer Tan, şüphelinin yeni kıyafetleri giydikten sonra "Parayı hesabınıza attım, birazdan gelir" diyerek mağazada oyalanmaya çalıştığını, ardından da hiçbir ödeme yapmadan uzaklaştığını belirtti. Durumu polise bildiren Tan, aynı kişinin 12 işletmeyi de benzer yöntemle dolandırdığını öğrendiğini söyledi.

Öte yandan, hırsızın iş yerine girdiği, kasada ödeme yapmaya çalıştığı ve çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şahsın mağazaya girişte ve çıkışta farklı kıyafetler giydiği görüldü.

"Parası olmadığını söyleseydi biz yardımcı olurduk ama bu şekilde esnafların güveni zedeleniyor"

Diğer esnafı dikkatli olmaları konusunda uyaran Tan, "İkinci şubemizde dün bir olay oldu. Gelen arkadaş kıyafetlerini giydi. Kendi eski kıyafetlerini de burada bıraktı. Kendisi, 'abi parayı hesabınıza attım, birazdan gelecek' dedi. Ancak para gelmeyince arkadaşı beklettik. Binbir yemin ederek, 'abi para birazdan hesabınıza düşecek' dedi. Bizi dolandırdı ama kendisi parası olmadığını söyleseydi biz yardımcı olduk. Bu şekilde esnafların güvenini zedeliyorlar. Bu şahsı şikayete gittik ve bu şahsın aynı şekilde 12-13 tane şikayeti olduğunu öğrendik. Özellikle Elazığ bölgesindeki esnafların dikkat etmesini istiyorum" dedi. - ELAZIĞ