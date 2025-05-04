Elazığ'da 'Müşteri' Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da 'Müşteri' Hırsızlığı

Elazığ\'da \'Müşteri\' Hırsızlığı

Elazığ'da bir adam, 12 mağazayı benzer yöntemle dolandırarak yeni kıyafet giydi, eskiyi bıraktı.

04.05.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da müşteri gibi girdiği mağazada yeni kıyafetleri giyip eskilerini bırakan şahıs, hiçbir ödeme yapmadan kayıplara karıştı. Aynı yöntemle 12 işletmeyi daha dolandırdığı tespit edilen şahsın, en son girdiği ve yeni kıyafetleri giyip eskileri bıraktığı erkek giyim mağazasından ağzından sigara ile rahat bir şekilde çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir erkek giyim mağazasında yaşanan hırsızlık olayı, hem mağaza sahibini hem de bölge esnafını çileden çıkardı. Kendini müşteri gibi tanıtan bir şahıs, mağazada yeni kıyafetleri giyip eskilerini bırakarak kaçtı. Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasının ikinci şubesinde meydana geldi. İşletme sahibi Ömer Tan, şüphelinin yeni kıyafetleri giydikten sonra "Parayı hesabınıza attım, birazdan gelir" diyerek mağazada oyalanmaya çalıştığını, ardından da hiçbir ödeme yapmadan uzaklaştığını belirtti. Durumu polise bildiren Tan, aynı kişinin 12 işletmeyi de benzer yöntemle dolandırdığını öğrendiğini söyledi.

Öte yandan, hırsızın iş yerine girdiği, kasada ödeme yapmaya çalıştığı ve çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şahsın mağazaya girişte ve çıkışta farklı kıyafetler giydiği görüldü.

"Parası olmadığını söyleseydi biz yardımcı olurduk ama bu şekilde esnafların güveni zedeleniyor"

Diğer esnafı dikkatli olmaları konusunda uyaran Tan, "İkinci şubemizde dün bir olay oldu. Gelen arkadaş kıyafetlerini giydi. Kendi eski kıyafetlerini de burada bıraktı. Kendisi, 'abi parayı hesabınıza attım, birazdan gelecek' dedi. Ancak para gelmeyince arkadaşı beklettik. Binbir yemin ederek, 'abi para birazdan hesabınıza düşecek' dedi. Bizi dolandırdı ama kendisi parası olmadığını söyleseydi biz yardımcı olduk. Bu şekilde esnafların güvenini zedeliyorlar. Bu şahsı şikayete gittik ve bu şahsın aynı şekilde 12-13 tane şikayeti olduğunu öğrendik. Özellikle Elazığ bölgesindeki esnafların dikkat etmesini istiyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 'Müşteri' Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu
Merkez Bankası’ndan TL’ye teşvik hamlesi Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 16:58:40. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 'Müşteri' Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.