Elazığ'da otluk alanda yangın çıktı

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Elazığ'da otluk alanda yangın

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Onlarca ağacın da alevlere teslim olduğu yangın kontrol altına alındı.

Baskil ilçesi Çiğdemlik köyünde bulunan otluk alanda trafo hatlarındaki kıvılcım nedeni ile yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda büyüdü. Vatandaşların yetersiz kaldığı söndürme çalışmalarına belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Onlarca ağacın tutuştuğu yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yüzlerce dönüm alan kül olurken, olayla ilgili inceleme