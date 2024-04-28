Elazığ\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje oturdu

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, park etmiş gibi refüje oturması görenleri hayrete düşürdü.

Kaza, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Otomobilin park edilmiş gibi refüjde durması vatandaşları hayrete düşürdü. O anlar bir vatandaş tarafından kayıt edildi. - ELAZIĞ