Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerken kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BK 265 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Otomobil Ters Döndü: 1 Yaralı - Son Dakika
İzmir Konak'ta, motosiklet sürücüsünün tek tekerle ölüm oyunu kazayla sonuçtu. Sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, tek teker üstünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralanan sürücü, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan bir işçi, üzerine düşen kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası sonucu ağır yaralandı. İşçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çal köyünde Halis Terzi'ye ait samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının soba külünden çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
Bakırköy'de meydana gelen kazada seyir halindeki bir tır, otomobilin üzerine devrilerek 4 kişinin ölümüne neden oldu. Tır şoförü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamalarını sürdürüyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 100 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştirdi ve 60 araçta alkol ve evrak kontrolü yaptı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, polis ekipleri huzur uygulamalarının ve şok denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.
Kırklareli Belediyesi'nden işten atıldıktan sonra belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı iddia edilen zanlı yargılandı. Mahkeme, zanlının tahliyesine karar verdi.
Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikamet ettikleri adreslere yapılan baskında gözaltına alındılar.
Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32'ye yükseldi. Bin 500 ev, 50'den fazla ibadethane ve en az 10 kara yolunda hasar meydana geldi. 5 bölgede acil durum ilan edildi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde mala zarar verme suçundan şüpheli olan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 kuru sıkı tabanca ve molotof yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?