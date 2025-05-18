Elazığ\'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Elazığ'da park halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay gece, Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Yanan aracı gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ
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