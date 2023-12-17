Elazığ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda av tüfeği, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ