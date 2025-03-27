Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Elazığ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Elazığ'da mart ayında yapılan operasyonlarda 35 kişi ruhsatsız silahlarla yakalandı.

27.03.2025 14:39
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Elazığ'da polis ekiplerince mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız tabanca tüfek taşıyan 35 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik mart ayı içerisinde yapılan çalışmalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 35 şahıs yakalandı. Çalışmalarda 22 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait (252) adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek ve 72 adet kartuş olmak üzere toplam 36 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 324 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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