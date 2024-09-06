Elazığ\'da Sel: 10 Köy Yolunu Kapattı

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Elazığ'da sağanak yağış sele neden oldu

Elazığ'da yağmur 10 köy yolunu ulaşıma kapattı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde sağanak yağıştan dolayı oluşan selde, 10 köyün kullandığı yol sular altında kaldı.

Olay, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinden itibaren yer yer etkisini arttıran yağış sele neden oldu. 10 köy yoluna ulaşımı sağlayan yol, bir süre ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.