Elazığ'da kontrolü kaybolan sepetli motor devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da kontrolü kaybolan sepetli motor devrildi, sürücü yaralandı

Elazığ\'da kontrolü kaybolan sepetli motor devrildi, sürücü yaralandı

Elazığ'da Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği sepetli motor devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

27.05.2024 11:42
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Elazığ'da kontrolü kaybolan sepetli motor devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği sepetli motor devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kontrolü kaybolan sepetli motor devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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